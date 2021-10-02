«كهرباء دبي» تحصد جائزة «خليفة للامتياز» عن «النخبة المتميزة»

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن فوز الهيئة بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في فئة النخبة المتميزة، يؤكد التزامها برؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في التميز الحكومي، وأصبحت من أكثر الحكومات تطوراً وكفاءة على مستوى العالم تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف القطاعات.

وكانت جائزة الشيخ خليفة للامتياز كرمت هيئة كهرباء ومياه دبي في فئة النخبة المتميزة، وذلك خلال الحفل الختامي للجائزة، بحضور سعيد عبد الجليل الفهيم رئيس اللجنة العليا للجائزة، وعبد الله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي.

وحققت الهيئة درجة 850 في التقييم وهي أعلى درجة في تاريخ الجائزة منذ إطلاقها عام 1999، متفوقة على أكثر من 200 مؤسسة محلية وإقليمية رائدة شاركت في هذه الدورة.

جودة

وأضاف معالي الطاير: يشرفنا حصول هيئة كهرباء ومياه دبي على هذه الجائزة التي تحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤكد دائماً على أهمية التميز وأن تكون حكومة دولة الإمارات من أفضل الحكومات على مستوى العالم، كما يسعدنا أن تكون الهيئة أول مؤسسة تفوز في فئة «النخبة المتميزة» .

والتي تمت صياغتها بناءً على الانتشار والاعتراف العالمي الواسع الذي حصلت عليه الجائزة خلال السنوات الماضية. ونعمل في الهيئة في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لنواصل مسيرة تميز الهيئة في جميع المجالات وعلى المستويات كافة.

حيث نتخذ من التميز ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، حيث يمثل التميز بالنسبة لنا برنامج عمل يومياً يتم تنفيذه وفق استراتيجيات وخطط محددة، حيث نجحنا في مأسسة ثقافة التميز في إطار نموذج الجودة الشاملة ومعايير التميز المستدام لتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام.

وأشاد معالي الطاير بجائزة الشيخ خليفة للامتياز لدورها في تطوير معايير التميز المستدام وأثرها الفعال في تعزيز التميز في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقدير التميز والمتميزين في مختلف القطاعات، وتقدم بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للجائزة، مثنياً على جهودهم خلال الفترة الماضية على الرغم من التحديات المصاحبة لجائحة «كوفيد 19».

مكانة

وأشار المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن حصول الهيئة على جائزة الشيخ خليفة للامتياز في فئة النخبة المتميزة وبأعلى درجات في تاريخ الجائزة، يؤكد المكانة العالمية التي حققتها الهيئة في مختلف مجالات التميز، حيث أصبحت مرجعاً عالمياً في تطوير وتطبيق أعلى معايير وممارسات التميز في جميع أنشطتها وعملياتها التشغيلية.

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