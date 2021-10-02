«ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية يشهد زيادة في عدد الشركات المصرية

المصدر: دبي - البيان

تشهد الدورة الـ 23 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، مشاركة عدد من الشركات المصرية المتخصصة في الكهرباء والمياه والبيئة والإنارة الموفرة للطاقة والبنية التحتية الذكية والمستدامة ومعالجة وتنقية المياه، إلى جانب المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وذلك ضمن جناح جمهورية مصر العربية المشارك في المعرض. وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي المعرض في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2021 في موقع إكسبو 2020 دبي.

فرصة

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، إلى أن المعرض يعتبر فرصة مثالية لرفع مساهمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد معاليه بتوسع المشاركة المصرية في المعرض، مما يعكس الازدياد الكبير في الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام.

ويشتمل معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية هذا العام على 10 أجنحة دولية، ويمتد المعرض على مساحة تزيد على 29.200 متر مربع، بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 55 دولة. ولفتت الهيئة إلى ضرورة التسجيل المسبق من خلال الموقع الإلكتروني www.wetex.ae لزيارة المعرض، وأشارت الهيئة إلى أن الدخول مجاني إلى المعرض.

منصة

أوضح معالي سعيد الطاير أن معرض «ويتيكس» يشكل منصة مهمة للمؤسسات والهيئات والشركات والمستثمرين في مجالات تقنيات المياه والبيئة والنفط والغاز والطاقة التقليدية والمتجددة والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة، من المنطقة والعالم لطرح حلولها ومنتجاتها.

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