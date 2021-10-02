«صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة» ينقذ صقور منغوليا

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن «صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة» نجاحه فى الحد من نفوق الطيور الجارحة فى جمهورية منغوليا بنسبة 98% من خلال إنجاز مشروع معالجة البنية التحتية لخطوط الكهرباء بمنغوليا وهو ما يوفر مستقبلاً آمناً لهذه الطيور، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الصعق الكهربائي يؤدي إلى نفوق نحو 20 ألفاً من الطيور كل عام بما في ذلك 4 آلاف من الصقر الحر.

وأوضح الصندوق: إنه قام بمعالجة 30 ألفاً من أعمدة الكهرباء في منطقة السهوب بمنغوليا، حيث تشكل شبكة إمدادات الكهرباء بمنغوليا خطر الصعق الكهربائي للصقر الحر، وهو الرمز الوطني لمنغوليا، مشيراً إلى أن المشروع يعمل على تصميم قالب بلاستيكي عازل وفعّال وقليل التكلفة لمنع صعق الطيور.

تنوع

ومنذ إطلاقه في 2018 نفذ الصندوق العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى الحفاظ على الطيور الجارحة وموائلها الطبيعية كعناصر أساسية للتنوع البيولوجي في العالم، وهو ما جعله واحداً من المؤسسات الرائدة في هذا المجال، ومن هذه المشاريع مشروع معالجة البنية التحتية لخطوط الكهرباء.

مؤشرات

ويأتي تركيز الصندوق على الطيور الجارحة انطلاقاً من أهميتها كمؤشرات رئيسية لصحة النظام البيئي، خصوصاً وأنّ نسبة كبيرة من مجموعاتها العالمية تُعاني من تدهور أعدادها أو مهددة بالانقراض.

كما أن الحفاظ على الطيور الجارحة يؤثر بشكل إيجابي على آلاف الأنواع الأخرى التي تعتمد على الموائل والموارد نفسها لتزدهر في البرية، وتُعتبر الطيور الجارحة ذات أهمية ثقافية للعديد من الدول في العالم.

انقراض

تُعدّ طيور الصقر الحر من الأنواع المهددة بحسب «الاتحاد الدولي لصون الطبيعة»، وهي مدرجة ضمن القائمة الحمراء للطيور المعرضة للمخاطر في منغوليا نتيجة لزيادة انتشار خطوط الطاقة الكهربائية المكشوفة في الموائل الطبيعية لتلك الطيور، حيث تتكون البنية التحتية لشبكة الطاقة المنغولية عادة من أعمدة خرسانية مسلحة مع تقاطعات فولاذية وأقواس تدعم المشابك العازلة للأسلاك الكهربائية تعتبر المسبب الرئيسي لتنامي أعداد الطيور النافقة نتيجة للصعق بالتيار الكهربائي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز