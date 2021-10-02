«الدفاع» تشارك في معرض البحر الأدرياتيكي بكرواتيا

المصدر: سبليت - وام

شارك وفد من وزارة الدفاع في معرض البحر الأدرياتيكي للدفاع والفضاء «ASDS 2021» والمقام في مدينة سبليت بجمهورية كرواتيا. واطلع الوفد برئاسة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد عافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، خلال جولته في المعرض، على عدد من الأجنحة والمنصات المشاركة في المعرض، حيث تعرف على أهم الأنظمة الدفاعية والعسكرية والمدنية المعروضة، بجانب أهم الحلول الابتكارية والمشاريع المستقبلية التي يتم تنفيذها في أنظمة الدفاع المتعددة البرية والجوية و البحرية والفضائية.

مناقشة

وتمت مناقشة عدد من أوجه التعاون المشترك بين وزارة الدفاع، والشركات العارضة، من أجل بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز واستغلال القدرات المرتبطة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشاريع مشتركة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية والفضائية.

والتقى وفد الدولة المشارك في المعرض عدداً من كبار المسؤولين العسكريين، حيث التقى بزدافكو جاكوب وزير الدولة بوزارة الدفاع الكرواتي، ناقش خلالها عدداً من مجالات التعاون المشتركة ومستقبل الصناعات الدفاعية في ظل جائحة «كوفيد 19» والفرص المتاحة خلال مرحلة التعافي. كما اجتمع رئيس الوفد بالأدميرال روبرت هانج رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الكرواتية، وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون المشترك بينهما، وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعبر الجانبان خلال اللقاءات عن التزامهما باستكشاف فرص التعاون الجديدة المتاحة في قطاع الدفاع بين البلدين من اجل تبادل الخبرات والتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية.

دعوة

دعا وفد وزارة الدفاع خلال جولته الشركات الدفاعية العالمية إلى المشاركة في المعارض العسكرية التي تقام في دولة الإمارات، ومنها معرض دبي للطيران الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر المقبل ومعرض يومكس الذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير 2022.

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