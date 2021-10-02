شرطة دبي تبدأ مقابلة الراغبين في تبني الكلاب البوليسية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كشف الرائد صلاح خليفة المزروعي مدير إدارة التفتيش الأمني K9 في شرطة دبي لـ«البيان» أن الإدارة بدأت فعلياً في مقابلة الأشخاص الراغبين في تبني الكلاب البوليسية المحالة إلى التقاعد، والذين سجلوا عبر موقع شرطة دبي وتنطبق عليهم الشروط الواردة في استمارة التسجيل.

حيث ستقوم لجنة متخصصة بفحص جميع الطلبات وإجراء المقابلات واختيار الأفضل، مؤكداً أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات، وأنه تتم متابعة الكلاب لفترات طويلة للتأكد من سلامتها مع الأسر، مع التأكيد على ضرورة إتاحة الفرصة لمنح الكلب نزهة في الأماكن الطبيعية المفتوحة لتحسين مزاجه.

انتشار

وقال الرائد المزروعي: إنه بعد الانتشار الكبير الذي حققته تغطية «البيان» للمبادرة وتواصل العشرات مع الإدارة لمعرفة طريقة التبني، ستقوم الإدارة المتخصصة في شرطة دبي بإدراج استمارة التبني ضمن تطبيق شرطة دبي، لافتاً إلى أن الأشخاص الذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على كلب بوليسي هذه الفترة يمكنهم متابعة حالة طلبهم لمعرفة الدفعة المقبلة التي سيتم إحالتها للتقاعد.

وأفاد أن الشخص الذي يرغب في تبني أي كلب يجب أن يكون لديه دراية وخبرة كافية بتربية الحيوانات وخصوصاً الكلاب، كما أنه يوقع على تعهد بالشروط الواجب توافرها والذي يعتبر عقداً بينه وبين شرطة دبي للحفاظ على حياة وسلامة الكلب، والذي يتضمن السماح لموظفي إدارة التفتيش الأمني بزيارة الكلب من فترة لأخرى، وفقاً لمواعيد مسبقة للاطمئنان عليه والتأكد من أنه بصحة وحالة جيدة، مع ضرورة إبلاغ شرطة دبي بأي تغيير يحدث في موقع السكن أو مكانه أو مواصفاته أو تغيير الهاتف أو البريد الإلكتروني، مع ضرورة إبلاغ شرطة دبي فوراً في حالة ضياع أو فقدان الكلب أو إصابته بشيء خطير.

ولفت مدير إدارة التفتيش الأمني K9 في شرطة دبي أيضاً إلى أن هناك لجنة متخصصة تجتمع بشكل دوري لإحالة بعض الكلاب البوليسية للتقاعد واختيار أسر بديلة لها بعد التأكد من توفر مكان ملائم ودخل شهري مناسب، إضافة إلى الالتزام بالمتابعة المستمرة مع شرطة دبي ومجموعة شروط أخرى.

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