«احم نفسك» تثقف الشباب بمخاطر آفة المخدرات

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، وبحضور العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، انطلاق حملة «احم نفسك»، التي نظمها مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بدبي لتوعية الشباب بمخاطر المخدرات، وذلك بحضور ما يقارب 1000 طالب وطالبة.

حضر الفعالية الدكتور ديفيد شميدت رئيس الجامعة الأمريكية في دبي، والعقيد خالد علي بن مويزه، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري مدير مركز حماية الدولي بالنيابة، بالإضافة للكادر الإداري والتدريسي بالجامعة.

وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري: نحرص بتواجدنا إلى تكثيف حملاتنا للتوعية بالجامعات والمدارس، والوقوف أمام كل ما من شأنه أن يمثل عائقاً أمام تقدم طلابنا وتفوقهم العلمي، فهم جيل المستقبل وبناة الوطن، والحفاظ عليهم يتطلب حمايتهم وتغذية أذهانهم بالمفاهيم والقيم التي تجعلهم مُحَصنين لكل ما من شأنه أن يزعزع مسيرتهم التعليمية، ويقف حجر عثرة في تقدمهم.

مخاطر

وأشاد الدكتور ديفيد شميدت رئيس الجامعة، بجهود شرطة دبي في تنظيم حملات تثقيفية لمواجهة مخاطر المخدرات بين جيل الشباب، وأكد أن جميع أفراد المجتمع معنيين في التكاتف لمواجهة الأضرار الناجمة عن انتشار المخدرات بين الجيل الناشئ، خاصاً بالذكر أهمية دور الأسرة في مراقبة الأبناء والإبلاغ عن أي تصرفات غير طبيعية تظهر عليهم، مضيفاً إن الحملة أظهرت مدى حجم التعاون بين الجامعة الأمريكية في دبي وشرطة دبي، والتي حضرها عدد كبير من طلبة الجامعة، حيث أبرزت الحملة أهمية التوعية والتثقيف من أجل توضيح مصير المتعاطي والمُروج والعقاب الذي ينتظره.

فعاليات

اشتملت حملة «إحم نفسك» على عرض لفرقة الخيالة وعرض آخر للكلاب البوليسية K9 تخللها عروض موسيقية من الفرقة الموسيقية لشرطة دبي، بالإضافة لمشاركة 10 جهات شاركت بأجنحة تعريفية تبرز مهامها المميزة، بالإضافة لورش عمل شارك بها مركز عونك للتأهيل الاجتماعي التابع لهيئة تنمية المجتمع بدبي، والإدارة العامة للمرور بشرطة دبي بمشاركة الطلاب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز