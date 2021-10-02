انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الشهر الجاري

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن شهر أكتوبر يعد من أشهر الفترة الانتقالية الثانية بين فصلي الصيف والشتاء، وتتميز هذه الفترة بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، وفيه تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، حيث تنخفض درجة الحرارة خصوصاً خلال النصف الثاني من الشهر انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بشهر سبتمبر، وتكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحول في فترة الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر/‏‏البحر.

تأثر

ووفقاً للمركز الوطني يتراجع منخفض الهند الموسمي تدريجياً خصوصاً مع نهاية هذا الشهر، ويبدأ امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالتأثير على المنطقة أحياناً، كما تتأثر الدولة أيضاً بامتداد المنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خصوصاً المناطق الشرقية من الدولة.

وتشير الإحصائيات المناخية إلى أن أعلى كمية أمطار مسجلة خلال شهر أكتوبر كانت بواقع 139 ملم في عام 2016 على منطقة الشويب.

وبحسب المركز الوطني تكون الرطوبة النسبية عادة مرتفعة في الصباح الباكر خلال هذا الشهر، وتقل تدريجياً مع ظهور الشمس، ثم تعاود الارتفاع بعد الغروب لتصل في المتوسط خلال هذا الشهر إلى 51% تقريباً، وتزداد معها فرص تشكل الضباب في فترات منتصف الليل والصباح الباكر.

إحصائية

ويكون متوسط درجة الحرارة خلال أكتوبر ما بين 28.8 و30.4 درجة مئوية، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة العظمى بين و35.2 و37 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 22.5 و25.2 درجة مئوية، وسجلت أعلى درجة حرارة خلال الشهر في مزيرعة عام 2017. بواقع 46.3 درجة مئوية، وسجلت أقل درجة حرارة على ركنة سنة 2020 وبلغت 6.4 درجات مئوية.

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