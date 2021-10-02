«أطباء الإمارات» تدشن حافلة متحركة للتوعية بـ «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

دشنت مبادرة «أطباء الإمارات» حافلة متحركة للتوعية الصحية بوباء «كوفيد 19» في الأحياء السكنية بهدف زيادة الوعي المجتمعي بأعراض الإصابة وأفضل سبل الوقاية والعلاج بمشاركة متطوعين من برنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي «تطوع» وإشراف منصة الإمارات للتطوع الصحي.

توعية

وتأتي الحملة في إطار جهود مبادرة زايد العطاء للتوعية بشكل عملي ودقيق من خلال حافلة عملاقة تتجول في مختلف الأحياء السكنية ومجهزة بشاشات تلفزيونية تعرض أفلام توعية، فضلاً عن تقديم العديد من النصائح المهمة والتوعية المتخصصة لكبار المواطنين، وكذلك للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس في حالة العدوى، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساندة النفسية لمختلف فئات المجتمع.

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس إمارات العطاء رئيس أطباء الإمارات: إن الحافلة المتحركة للتوعية الصحية تقدم خدمات توعية ووقائية لمختلف فئات المجتمع، وتستهدف خدمة قطاع عريض من المواطنين والمقيمين في الأحياء السكنية، وتتضمن حملات التوعية عرض أفلام صحية وتوزيع كمامات ومواد معقمة إضافة إلى إجراء فحوصات الكشف الحراري.





إرشادات

وأشار إلى أن الحافلة المتحركة تقدم إرشادات صحية ومجسمات عملاقة لتوعية المجتمع بأهمية وكيفية غسل اليدين لـ 20 ثانية، والحرص على التباعد لمسافة متر على الأقل، وعدم التوقف عن النشاط مع مراعاة الإجراءات الوقائية، والمحافظة على نسبة المياه بكمية وفيرة بالجسم، ولبس الكمامات وأخذ التطعيمات حسب إرشادات وزارة الصحة والهيئات الصحية.

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