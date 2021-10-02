محمد بن راشد: أنا على الوعد ووعدي أن تعيش البلاد محروسة

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه على الوعد بأن تبقى دولة الإمارات محروسة. وقال سموه، ناظماً أبياتاً من الشعر، ومخاطباً أبناء شعبه عبر وسم «ومضات شعرية»:

«أنا على الوعد انتوا خبّروني وين

ووعدي أنا هالبلاد تعيش محروسة».

وذلك في إشارة إلى الوعد بأن تظل البلاد تنعم بالأمن والسلام وأن يعيش شعبها بالسعادة. كما لفت سموه إلى أن شعب الإمارات منزلته بين الجفن والعين، معبّراً عن مدى محبته وعطائه لشعبه، قائلاً:

«واني اسكنه شعبي بين جفن وعين

وكلّ خطة بالأفكار وعلم مدروسة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز