حصة بوحميد: مكانة كبار المواطنين أولوية

المصدر: دبي - البيان

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع: أن مكانة كبار المواطنين في دولة الإمارات تبقى دائماً في موقع الأولوية، وفي مقدمة اهتمام وزارة تنمية المجتمع، انطلاقاً من قيم المجتمع الإماراتي التي تحضّ على تقدير واحترام وحماية كبار المواطنين، رداً لجميلهم وامتناناً لعطائهم وحفظاً لدورهم في تعزيز استقرار وتماسك وسعادة الأسرة والمجتمع.

وذلك تجسيداً لرؤية القيادة وتوجيهاتها المستمرة لتحقيق أفضل اهتمام بهذه الفئة العزيزة على الجميع. جاء ذلك بمناسبة احتفاء الوزارة باليوم العالمي للمسنين الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، والذي تحتفي به الأمم المتحدة هذا العام تحت شعار «المساواة الرقمية لجميع الأعمار».

خدمات نوعية

وكشفت حصة بوحميد عن سعي الوزارة لمضاعفة الخدمات الاستباقية والرقمية التي تقدمها لفئة كبار المواطنين، انطلاقاً من مستهدفات السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي تعكس حرص قيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تبني العديد من التشريعات والبرامج والمبادرات، والتركيز على نوعية الخدمات وإيصالها إليهم أينما كانوا، عرفاناً بجهودهم وتقديراً لأهمية دورهم ومكانتهم.

وبمناسبة اليوم العالمي للمسنين 2021، أطلقت وزارة تنمية المجتمع دليلاً استرشادياً للخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة لهذه الفئة تحديداً. كما وفّرت فيديو تعريفياً عن الخدمات الرقمية والتطبيقات الذكية وكيفية استفادة كبار المواطنين منها، تحقيقاً لرؤية إيصال الخدمات إلى جميع متعاملي الوزارة أينما كانوا.

نحن أهلكم

وبلغ عدد كبار المواطنين المستفيدين من مبادرة «نحن أهلكم ـ الهاتفية» التي أطلقتها الوزارة خلال العام الماضي 18115 شخصاً، تم التواصل معهم من قبل موظفي الوزارة وعدد من المتطوعين للاطمئنان عليهم وتلبية احتياجاتهم إن وجدت. كما ارتفع عدد كبار المواطنين المسجلين في مبادرة «كبار المتطوعين» ضمن المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين. إمارات» ليصل إلى نحو 3000 شخص.

ونظم مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان ومراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة في مختلف إمارات ومناطق الدولة، حزمة من البرامج والفعاليات ومنها ورشة «التطبيقات الرقمية وأهميتها في حياة كبار المواطنين»، وورشة توعوية عن تطبيقات وخدمات الوزارة لهذه الفئة.

وورشة توعوية عن «مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على كبار المواطنين من الناحية الاجتماعية والنفسية خلال جائحة كوفيد 19»، وورشة افتراضية عن «أهمية الإدماج الرقمي لكبار المواطنين»، ورحلات افتراضية وفعاليات ترفيهية، وجلسات علاجية بتقنية الواقع الافتراضي، إضافة إلى تنظيم زيارة من أسواق عجمان التعاونية لكبار المواطنين الزائرين للمركز والمنتسبين للرعاية المنزلية.

مسرة

وتقدم الوزارة مجموعة من الخدمات الحصرية لكبار المواطنين، تتضمن بطاقة «مسرة» هي مجموعة من الخدمات والامتيازات، تمنح تلقائياً ودون طلب لكل مواطن تجاوز الـ60 عاماً من خلال الربط الإلكتروني المباشر لبطاقة «مسرة» مع بطاقة الهوية الإماراتية.

وبطاقة «فزعة» التي جاءت في إطار الشراكة بين وزارة تنمية المجتمع وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، حيث تم توفير «فزعة» في المرحلة الأولى لجميع كبار المواطنين المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة.

«نوصلكم»

تتيح وزارة تنمية المجتمع خدمات «الوحدة المتنقلة - نوصلكم» لكبار المواطنين في عجمان، وهي وحدة طبية تتكون من فريق عمل متكامل من طبيبة وأخصائية علاج طبيعي وممرضة ومساعدة، تقوم بزيارات منزلية لكبار المواطنين لتقديم الخدمات الصحية الأولية والعلاج الطبيعي والخدمات الاجتماعية والتوعوية والتثقيفية، وتعريف أفراد الأسرة بطرق العناية والتعامل مع كبار المواطنين، إضافة إلى أخصائيين اجتماعيين للقيام بمهام إجراءات البحث الدوري لمستحقي الضمان.

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