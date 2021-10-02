ملتقى في الشارقة يسلّط الضوء على المجتمع الرقمي لكبار السن

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة ملتقى «كبار السن» العاشر تحت شعار «المجتمع الرقمي لكبار السن»، في استراحة السحب بمدينة خورفكان للمشاركين من الإخصائيين، وافتراضياً للجمهور، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وبحضور عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، والتي أكدت في كلمتها: أن الشارقة أصبحت نموذجاً مشرفاً لرعاية كبار المواطنين، وتجسد هذا الأمر في حصولها وبجدارة على لقب المدينة المراعية لكبار السن، بعدما طبقت المعايير العالمية في هذه المعادلة.

جهود

وقالت: يبرز هذا الاهتمام جلياً وبناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة في الدولة بشكل عام وفي إمارة الشارقة بشكل خاص، حيث الجهود العديدة، لدعمهم والسعي الدائم نحو تلبية احتياجاتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة، وتوفير بيئة إيجابية داعمة تراعي رضا كبار المواطنين وتكريمهم وجعل مرحلة الشيخوخة هي المرحلة الأفضل في حياتهم بإحاطتهم بكل التقدير والرعاية والاهتمام.

مستقبل أفضل

وأضافت المري: أصبح الملتقى علامة بارزة في أجندة إمارة الشارقة والذي يتزامن انعقاده مع اليوم العالمي للمسن الموافق للأول من أكتوبر، ويأتي طرح شعار «المجتمع الرقمي لكبار السن» مواكبة للتقدم الكبير في الخدمات الرقمية والتي لها تأثير على الخدمات المقدمة لهذه الشريحة ومن شأنها أن تكون رافداً مهماً في مجال التطوير في مجالات الرعاية والحماية وللتنمية المستدامة لتمتع الجميع بمن فيهم كبار المواطنين بأنماط عيش صحية، من هنا كان من الضروري مناقشة مستقبل رقمنة الخدمات وفرص الارتقاء بها وتحقيق طفرة نوعية في شتى مجالات الرعاية والحماية لكبار السن، من أجل صناعة مستقبل أفضل لخدمات كبار المواطنين والتي تقدمها المؤسسات الاجتماعية وعلى رأسها دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز