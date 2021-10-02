69082 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد 19» قدمت في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 69082 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 20,121,481 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 203.44 جرعات لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 293,853 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوصات في الدولة في الكشف عن 276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 736,268 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,100 حالة.

‌‎‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 365 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 728,911 حالة.

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