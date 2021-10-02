تكريم 120 خريجاً من «الدبلوم المهني» في «التميز الحكومي»

المصدر: دبي - البيان

كرّمت حكومة دولة الإمارات وجامعة حمدان بن محمد الذكية، 120 خريجاً من منتسبي برنامج الدبلوم المهني في منظومة التميز الحكومي، الهادف إلى تأهيل جيل من المتخصصين في مجال التميز، يسهمون في تعزيز ثقافة التميز وتقديم الدعم والمشورة للجهات الحكومية في مختلف محاور منظومة التميز الحكومي.

شارك في تكريم الخريجين معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، وعبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وموظفي الجهات الحكومية.

برنامج

ويهدف برنامج الدبلوم المهني في التميز الحكومي، لدعم جهود برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في بناء قدرات الجهات الحكومية وتمكينها من التطبيق الأمثل لمنظومة التميز الحكومي، ويتكون من برنامجي «الدبلوم المهني: مقيم منظومة التميز الحكومي» و«الدبلوم المهني: مستشار منظومة التميز الحكومي».

دور مهم

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي الدور المهم للتميز الحكومي في تطوير أدوات تغيير جديدة تدعم جهود تنفيذ المنهجية الجديدة للعمل الحكومي، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتسرع وتيرة إنجاز المشاريع التحولية الكبرى قصيرة المدى، بأقصى درجات الكفاءة والفعالية.

وقالت: إن تأهيل الكوادر الوطنية المتمكنة في مجالات التميز يعكس سعي الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة بتعزيز مستويات الكفاءة والأداء، ويواكب توجهات وثيقة المبادئ العشرة لدولة الإمارات في الخمسين الجديدة، التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو والتطور.

مسيرة التميز

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم: «نشهد تخريجَ دفعةٍ جديدة من الكوادر الوطنية الشابة، ونعول عليهم في الإسهام بفاعلية في زيادة مرونة وجاهزية منظومة التميز في العمل الحكومي، مسلّحين بالعزيمة والإرادة والإصرار على خوض غمار المنافسة العالمية..

ونجدد في جامعة حمدان بن محمد الذكية التزامنا المطلق برسالتنا في تأهيل وإعداد خريجينا لتولَّي دفة القيادة في رسم ملامح المستقبل، ورفدهم بالأدوات المعرفية التي تتيح لهم لعب دورهم المحوري كقوة دافعة لمسيرة التطوير الشامل والنماء المستدام التي تخطوها بثبات دولة الإمارات، في ظل الرؤية السديدة والنهج الاستشرافي لقيادتنا الرشيدة».

دفعة جديدة

وقال الدكتور منصور العور: «نتوجه إليهم بالتهنئة على نجاحهم في اجتياز مقررات هذا البرنامج المهني الذي يمثل خطوةً متقدمة على درب تطوير كفاءات ومهارات كوادر حكومية متميزة، وأداةً نوعية لتعزيز الجاهزية والاستباقية والمرونة والابتكار والتي تعد محفزاتٍ رئيسية لمنظومة العمل الحكومي».

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