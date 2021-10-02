مكتوم بن محمد: شركاتنا الوطنية شريك لحكومة دبي ومساهماتها أساس لاستدامة التنمية

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن شركاتنا الوطنية هي شريك لحكومة دبي ومساهماتها أساس لتحقيق واستدامة التنمية وفق هدف التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.

ووجه سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في «تويتر» الشكر لكل من خليفة النابودة وخلف الحبتور لمساهماتهما لكل من شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وشكر سموه في ختام تغريدته مجموعة النابودة ومجموعة الحبتور وتمنى لهما التوفيق والنجاح، حيث دون سموه: «نشكر السيد خليفة النابودة والسيد خلف الحبتور لمساهماتهم لكل من شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

شركاتنا الوطنية هي شريك لحكومة دبي ومساهماتها أساس لتحقيق واستدامة التنمية وفق هدف التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص. نشكر مجموعة النابودة ومجموعة الحبتور، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح».

ويذكر أنه وفي إطار التعاون الاستراتيجي بين القيادة العامة لشرطة دبي، وشركة النابودة للسيارات «أودي»، وحرصاً من الجانبين على ترجمة مسؤولياتهما الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة، عززت شرطة دبي أسطول دورياتها بـ 100 سيارة من نوع أودي طراز A6 45 TFSI، والتي تتميز بأحدث التقنيات والمواصفات الحديثة.

وتعد شركة النابودة للسيارات «أودي» واحدة من أعرق الشركات الوطنية، وأكثرها التزاماً في دعم المبادرات التي تترك أثراً إيجابياً واسعاً في دعم صورة دبي، وتعزيز مكانتها بين أفضل المدن للعيش والعمل والسياحة والاستثمار بحسب اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي.

وتدعم السيارات الجديدة بحسب كيه راجارام الرئيس التنفيذي لشركة النابودة للسيارات برامج وأنشطة شرطة دبي في مختلف المحافل والفعاليات. وتحرص الشركة على دعم عمليات شرطة دبي في ترسيخ الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين والزوار في دبي.

وتتميز أدوي A6 45 TFSI بمحرك بسعة 2.0 لتر و4 أسطوانات بقوة 245 حصاناً وعزم يبلغ 370 نيوتن/متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي «اس ترونيك».

كما تتميز بمواصفات فارهة كنظام اختيار أسلوب القيادة ونظام المساعدة على تثبيت السيارة ومقعد سائق مع ذاكرة ومصابيح متطورة تكنولوجياً LED تعمل في وضع النهار ونظام MMI المتعدد الوسائط.

وتأسست شراكة «النابودة للسيارات» مع شرطة دبي منذ سنوات عديدة. وسبق توقيع اتفاقية تعاون بين معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والمغفور له بإذن الله علي سيف النابودة، المدير العام السابق للشركة، بخصوص تزويد الشرطة بـ100 سيارة.

دعم

وإلى ذلك تسلمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف 10 سيارات إسعاف مطورة و4 مستجيبات حديثة ومزودة بكافة الأجهزة والمعدات الإسعافية نهاية سبتمبر الماضي من رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، وهي الدفعة الثانية التي تتسلمها المؤسسة من الحبتور بعد الأولى التي كان قد قدمها لمؤسسة الإسعاف للمساهمة في جهودها المبذولة في التصدي لجائحة «كورونا» في أكتوبر من العام الماضي، وذلك ضمن 50 سيارة أعلن الحبتور تقديمها على 3 دفعات متتالية من المتوقع تسليم آخرها مطلع العام المقبل 2022.

وبحسب خلف الحبتور فإن مثل هذه المبادرات من شأنها أن تساهم في مساعدة السلطات الصحية القيام بمهامها على أكمل وجه. وبين أن دولة الإمارات العربية المتحدة تثبت كل يوم أنها على قدر التحدي، مع تراجع حالات الإصابة بفضل الإجراءات التي اتخذتها منذ بداية الجائحة.

وبدوره بين خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تسعى لتطوير خدماتها بما يظهر كفاءة منظومة الصحة والأمن والسلامة التي تتناسب مع السمعة العالمية لدبي على أنها أكثر مدن العالم أماناً.

بالأرقام

ويذكر أنه تم تسليم 18 مركبة إسعافية العام الماضي بتكلفة ‪7.520.500‬ درهم، أما الدفعة الثانية وعددها 14 مركبة بقيمة ‪7.324.000‬ درهم، وسيتم تسليم الدفعة الثالثة بقيمة ‪7.586.500‬ درهم وعددها 18 مركبة في عام 2022 لتقترب القيمة الإجمالية للمركبات من 22 مليوناً ونصف المليون درهم.

تفاعل

أوضح عوض الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن مجتمع الإمارات يزخر بمؤسسات ورجال أعمال لهم الدور الكبير في دعم أعمال التحديث والتطوير التي يشهدها القطاع الصحي في دبي.

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