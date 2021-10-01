أكاديمية شرطة دبي تخرج دورة الرماية الثانية للشرطة النسائية

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة في شرطة دبي، بحضور العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، والعقيد خليفة السويدي، مدير مدرسة الرماية، حفل تخريج دورة الرماية الثانية المستوى الأول للعنصر النسائي 2021، والتي انعقدت في صالة الرماية بأكاديمية شرطة دبي، بمشاركة 15 متدربة من الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأكد اللواء السويدي، حرص الأكاديمية على ترجمة توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الرامية إلى تطوير قدرات الكوادر الأمنية للعنصرين الرجالي والنسائي، وتنمية مهاراتهم لتمكينهم من تأدية الأعمال الموكلة إليهم بكفاءة عالية، لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، ورفع مؤشر الأمن والأمان إلى أعلى الدرجات، تحقيقاً لرؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.

ومن جانبه أوضح العقيد خليفة السويدي، مدير مدرسة الرماية، أن الدورة هدفت إلى رفع مستوى أداء المنتسبات في الرماية، مشيراً إلى إجراء اختبارات عملية في المستوى الأول من أجل تقييم أداء المنتسبات بشكل نهائي، وفي ختام الحفل تم التقاط الصور التذكارية.

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