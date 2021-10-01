«الصيد والفروسية» يواصل فعالياته وسط إقبال جماهيري

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة ووام

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أمس، فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2021 في دورته الـ 18 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.وتفقد معاليه عدداً من الأجنحة والمنشآت الوطنية والمحلية والخليجية والدولية المشاركة في المعرض الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات.

واطلع معاليه خلال زيارته للمعرض على أحدث أنواع بنادق الصيد والقنص والمسدسات وعلى الفعاليات التراثية والرياضات والهوايات العربية الأصيلة وغيرها.

عروض

وفي يومه الرابع، واصل المعرض الدولي للصيد والفروسية، فعالياته أمس، وسط إقبال كبير من الزوار من المهتمين برياضة الصيد التقليدية، وعروض الفروسية والرياضات الصحراوية والخارجية، والعادات والتقاليد المتعلقة بالصيد والصحراء، والتي تشمل معدات وملابس وأنشطة الصيد بالصقور، وعروض الخيل والأسلحة النارية، وصيد الأسماك والرماية والتخييم، والقيادة في الصحراء، كما يضم المعرض أيضاً عروض الأداء الثقافية الإماراتية التقليدية، والحرف اليدوية والأسلحة التراثية.

وعبّر عدد من زوار معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عن سعادتهم لشعورهم بالأمان، وهم يتجولون في أروقة المعرض المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، لغاية 3 أكتوبر المقبل. وقالوا إن أجواء المعرض تشعرهم بعودة الحياة من جديد، بعد ما فرضته الجائحة من قيود، لكن هذه العودة للحياة الطبيعة، تتطلب من الجميع الاهتمام بالإجراءات الاحترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

إلى جانب الأعداد الكبيرة من محبي الصيد والفروسية والأنشطة التراثية التي استقطبها المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2021»، في دورته الثامنة عشرة، نجح الحدث في أن يجتذب الصغار أيضاً، من خلال ما يوفره من مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة والفعاليات التراثية والترفيهية، وتصدرت العروض الرياضية والموسيقية هذه الأنشطة.

كذلك يُمثّل جناح حديقة الحيوان في المعرض، وجهة محببة للأطفال والكبار، على السواء، حيث يمكنهم مشاهدة الحيوانات والطيور المختلفة، مثل المهور الصغيرة، والخيول العربية، وكلاب الصيد السلوقي، والإبل، والتقاط الصور معها.

ويشارك الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، في الدورة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، بهدف تكثيف جهود التوعية التي يقوم بها الصندوق، واستعراض إنجازات الإمارات الريادية، في الحفاظ على الأنواع التي حققتها على مدار 40 عاماً.

مشاركة

كما تشارك هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، في فعاليات النسخة الثامنة عشرة من المعرض وتركز الهيئة في جناحها الخاص بالمعرض، (A 10) في القاعة رقم 7، على الترويج لسفاري الشارقة.

ويعرض جناح بينونة لتجارة المعدات العسكرية والصيد أسلحة خفيفة الوزن مخصصة للنساء من هواة الصيد وممن يعشقن اقتناء البنادق.

واطلع زوار المعرض، على معروضات قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي، والتي تضمنت مجموعة من الشعارات والصور والمواد التاريخية المتعلقة بتاريخ تأسيس «الخيالة» وعملها في شرطة أبوظبي في بداية الستينات من القرن الماضي بقيادة العقيد متقاعد جمعة بن رحمه الدرمكي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز