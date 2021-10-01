مناقشة ترتيبات جائزة الإمارات للعلماء الشباب ويوم «الموهوب»

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين اجتماعه الثالث للعام الجاري 2021م، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وحضور كل من ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، والدكتور منصور العور، نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، وديالا الإبراهيم.

وحضر الاجتماع اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واللواء مهندس وليد المناعي، مدير الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية، والدكتورة حصة بن حيدر، والدكتورة مناهل ثابت، المستشارة العلمية للجمعية.

وتم خلال الاجتماع، بحث إمكانية مشاركة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، في إكسبو 2020 دبي، للتعريف بدور الجمعية وجهودها الكبيرة في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء الدولة في هذا الحدث العالمي المهم، وتنمية وتطوير قدراتهم ليكونوا نواة لعلماء المستقبل، والتأكيد على أن الموهوبين من أبناء الوطن يشكلون الرهان الأقوى الذي يعول عليه لترسيخ حضور دولة الإمارات في سباق التنافسية العالمية.

اختبارات

استعرض الاجتماع عدد من المواضيع أهمها الترتيبات الخاصة بجائزة الإمارات للعلماء الشباب في دورتها الثالثة عشرة، وتحديد موعد ومكان إجراء اختبارات الذكاء وقياس القدرات الذهنية للطلبة الموهوبين، وتوقيع مذكرة التفاهم مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بأحد المعارض الدولية.

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