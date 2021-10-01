تعاون بين شرطة دبي و«بي دبليو سي»

المصدر: دبي- البيان

وقّعت القيادة العامة بشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتميز والريادة، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة بي دبليو سي العالمية (PWC) المتخصصة بالاستشارات والحوكمة المؤسسية، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن تعزيز علاقات الشراكة مع القطاع العام والخاص.

تنسيق

وقع الاتفاقية عن شرطة دبي، العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ومن شركة دبي دبليو سي، رامي الناظر، الشريك المسؤول عن القطاع الحكومي والعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد العميد المعلا أن اتفاقية الشراكة مع شركة بي دبليو سي تهدف إلى تطوير التبادل المعرفي في مجالات عدة، والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة محلياً وعالمياً في المجال الشرطي والأمني، كما تعتبر شركة (PWC) شريك مهم في تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية في شرطة دبي، وتقديم الاستشارات والمقارنات المعيارية، التي تخدم شرطة دبي في التطوير المستمر، وهو الأسلوب الذي تتبعه القيادة العامة لشرطة دبي في تطوير وتحسين كل عملياتها.

شراكة

من جهته، أكد رامي الناظر أهمية هذه الشراكة لشركة (PWC) محلياً وعالمياً، لما تمثله شرطة دبي من ريادة وتميز عالميين في مختلف المجالات، كما أكد الناظر الاستعداد التام لتقديم الدعم بكل أشكاله لشرطة دبي في كل المجالات، حيث سيتم إصدار تقرير خاص بالممارسات الشرطية العالمية المتميزة والريادية بمواجهة جائحة «كورونا»، وكيفية التعامل معها بكل احترافية وريادية مؤسسية محلياً وعالمياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز