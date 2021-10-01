دائرة تنمية المجتمع تؤكد دور كبار المواطنين في الترابط الاجتماعي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

شاركت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، وذلك في إطار حرص الدائرة على الارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين والمقيمين في الإمارة، وتوفير كل احتياجاتهم، باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، وأساس الأسرة والمجتمع، ولهم الدور الكبير في وضع الركائز الأساسية لبناء الدولة وتشييد أركانها.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، حرص الدائرة على توفير كل سبل الرعاية والاهتمام بفئة كبار المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة، مشيراً إلى أن الدائرة تضطلع بمسؤوليتها تجاه كبار المواطنين الذين يشكلون أساساً حقيقياً لترابط الأسرة وتماسكها، حيث تعمل الدائرة بشكل دؤوب ومتواصل على رفع معدلات السعادة والرفاهية لكبار المواطنين والمقيمين في الإمارة والارتقاء بجودة حياتهم في مختلف المجالات.

وأضاف أن قيادتنا الرشيدة لها الفضل الكبير في تعزيز مفاهيم الاهتمام بكبار المواطنين والمقيمين في الدولة وتوفير أساسيات العيش الكريم لهم، وذلك تقديراً للدور الكبير الذي لعبوه في بناء المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز