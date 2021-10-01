«رعاية المبدعين» ينطلق في دورته الرابعة على منصة إثراء للتعلم المستمر

المصدر: (دبي- البيان)

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ممثلة بمركز الإبداع والابتكار، برنامجها الابتكاري «رعاية المبدعين»، في دورته الرابعة، عبر تقنية الاتصال المرئي، الذي يضم عدداً من موظفي الإدارة من مختلف القطاعات، بمعدل 147 ساعة تدريبية، ويستمر لمدة شهرين، من نهاية سبتمبر حتى منتصف ديسمبر 2021، على منصة إثراء «للتعلم المستمر».

ويهدف البرنامج، الذي جاء ضمن سلسلة من البرامج التي تعقدها الإدارة بشكل مستمر، إلى إعداد موظفين مبدعين، بفكر مستقبلي مبتكر، من خلال اكتشاف مهاراتهم الإبداعية وصقلها لمشاريع ابتكارية، تسهم في الاستباقية في الخدمات وجودة الحياة، وتناول البرنامج عدداً من المحاور الابتكارية، التي تحاكي دبي في استشراف المستقبل، وتلبي متطلبات التنافسية العالمية.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، يأتي استمرارية إطلاق برنامج رعاية المبدعين، تماشياً مع توجهات الحكومة لدعم وترسيخ ثقافة الابتكار، وتطويرها من خلال هذه البرامج الداعمة والرائدة لهذا التوجه، وبناء نخبة من المبدعين المتخصصين في هذا المجال، لتعزيز واستشراف مستقبل إقامة دبي.

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