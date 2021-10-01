مستشفى فقيه الجامعي يتعاون مع «سيمنز هيلثينيرز» لتعزيز الابتكار

المصدر: دبي - البيان

وقّع مستشفى فقيه الجامعي، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة التكنولوجيا الطبية الألمانية الرائدة سيمنز هيلثينيرز، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون الناجح بين الطرفين عبر مختلف المجالات، مع تركيز العمل على التميز الطبي وتحسين الإنتاجية والابتكار في تقديم خدمات الرعاية الصحية المختلفة.

وبموجب التفاهم، سيتم إنشاء وتشغيل أول فرع للمختبر الفكري للابتكار في منطقة الشرق الأوسط في مستشفى فقيه الجامعي وذلك بالتعاون مع شركة سيمنز هيلثينيرز.

استمرار

وقال الدكتور فاتح محمد جول - الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي: «تسمح لنا شهادة المركز الفكري للابتكار بضمان استمرارنا في تدريب مجموعة من أفضل العقول في الطب واستثمارها لمصلحة مرضانا». وقال أولي بير مالوي، العضو المنتدب لشركة سيمنز هيلثينيرز الشرق الأوسط وجنوب وشرق أفريقيا: «يُعد مستشفى فقيه الجامعي الآن من بين من المؤسسات المرموقة المتزايدة حول العالم التي تبنت برنامج المركز الفكري للابتكار».

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