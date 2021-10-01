«التوطين» تطلع على استقطاب الكفاءات الوطنية في «تعاونية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

اطلعت وزارة الموارد البشرية والتوطين على برامج تمكين المواطنين والمواطنات والفرص الوظيفية في «تعاونية الشارقة» ودورها في زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص انسجاماً مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة.

زيارة

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الوزارة لتعاونية الشارقة برئاسة ناصر عبد الله بن خرباش وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين ترافقه فريدة عبد الله آل علي الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية وعدد من المعنيين في الوزارة، حيث كان في استقبالهم ماجد سالم الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة وحسن السوقي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة عبدالله الحريمل المدير التنفيذي لقطاع الشركات الجديدة وهلال المحرم مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية ومديرو الإدارات في التعاونية.

وأوضح ناصر بن خرباش أن الزيارة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات والشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بهدف توحيد وتكامل الجهود والأدوار لتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين وزيادة تنافسية الكوادر الوطنية.

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