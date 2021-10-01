أدنى مستوى لإصابات كورونا بالدولة في 14 شهراً

المصدر: (‌‎أبوظبي - وام)

واصلت إصابات كورونا الجديدة في الدولة وتيرة الانخفاض لتسجل أدنى مستوى منذ أكثر من 14 شهراً، حيث أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل 265 إصابة جديدة فقط بالفيروس المستجد. وأعلنت الوزارة عن إجراء 291,055 فحصاً جديداً.

‌‎وقد أسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة في الكشف عن 265 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 735,992 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين، وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,097 حالة، وأعلنت عن شفاء 351 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 728,546 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 34365 جرعة من لقاح «كوفيد- 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 20,052,399 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 202.75 جرعة لكل 100 شخص.

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