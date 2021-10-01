وزير خارجية ليبيريا يزور صندوق أبوظبي للتنمية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وفداً من جمهورية ليبيريا برئاسة دي ماكسويل ساه كيمايه، وزير الخارجية، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كل المجالات، خصوصاً فيما يتعلق بتمويل المشاريع التنموية ودور الصندوق في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في ليبيريا.

فرصة

وقال محمد سيف السويدي: إن زيارة وزير خارجية ليبيريا والوفد المرافق تعد فرصة مهمة للتباحث في كل المجالات لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، مشيراً إلى أن الصندوق وحكومة ليبيريا يحرصان على توطيد علاقات التعاون المشترك التي بدأت منذ عام 2019 عندما مول الصندوق أول مشروع تنموي لتطوير الخدمات الاجتماعية في ليبيريا.

جودة

وأشار إلى أهمية العلاقات التي تربط الصندوق مع العديد من الدول الأفريقية، حيث نحرص على المساهمة في تمويل المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الأساسية، والتي من شأنها أن تعمل على تحسين جودة حياة السكان والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدول المستفيدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، عبر دي ماكسويل ساه كيمايه، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية على ما يقدمه من مساعدات تنموية لبلاده، مشيداً بما حققه الصندوق من إنجازات في مجال تمويل المشاريع التنموية، إضافة إلى جهوده في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول النامية.

وأضاف: نسعى من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات المشتركة مع صندوق أبوظبي للتنمية والنظر في دراسة الفرص التنموية المتاحة.

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