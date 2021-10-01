أكاديمية سيف بن زايد تكرّم المترجمين

المصدر: أبوظبي- البيان

كرمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية عدداً من المترجمين في مراكز الشرطة بمناسبة اليوم العالمي للترجمة، الذي يصادف 30 سبتمبر من كل عام، والذي يأتي تقديراً لجهود المترجمين ودورهم الرئيسي في مد جسور التواصل مع شعوب العالم.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اهتمام شرطة أبوظبي بالترجمة والمترجمين، لافتاً إلى إنشاء مركز للترجمة وبرنامج الترجمة المركزي للارتقاء بالخدمات المقدمة داخلياً وخارجياً، إلى جانب جهود المترجمين من قطاعات شرطة أبوظبي «قطاعي الأمن الجنائي والعمليات المركزية».

وأوضح أن المركز يقدم لغات الترجمة في الإنجليزية والألمانية، والفرنسية والإيطالية، والروسية، كما تتنوع مجالات الترجمة الداخلية إلى القانونية والمواد العلمية للدورات والمخاطبات والكتب الرسمية، إلى جانب اهتمامه بشكل كبير بتوفير الممكنات التحفيزية للكوادر الوطنية من المترجمين وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتطورة التي تعزز جهودهم في مجالات العمل.

وأشاد خلال تكريمه المترجمين بجهودهم الكبيرة في إنجاز مهام العمل الشرطي والأمني.

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