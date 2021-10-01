«ويتيكس» يشهد توسعاً في مشاركة الشركات البولندية

المصدر: دبي ـ البيان

سجلت الدورة الثالثة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، توسعاً ملحوظاً في الشركات البولندية التي تشارك للمرة الأولى في المعرض.

وتستعرض الشركات في الجناح البولندي مجموعة من أحدث تقنياتها وخدماتها المبتكرة في مجال تخزين الطاقة وأنظمة الإنارة وتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والخدمات والحلول المقدمة للأفراد والشركات والمنظمات الإنسانية، والتي تراعي البيئة في كافة جوانبها.

رعاية

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي المعرض بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2021 في موقع إكسبو 2020 دبي.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، أن المعرض يشهد نمواً سنوياً وحضوراً متزايداً من الشركات وأصحاب القرار والمستثمرين والمشترين والمهتمين، مما جعله المعرض الأضخم من نوعه في المنطقة ومن أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والكهرباء والطاقة والبيئة والنفط والغاز والأبنية الخضراء والاستدامة البيئية. ويشكل «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» منصة مثالية لتطوير الشراكات وعقد الصفقات بين الشركات الدولية ونظيراتها المحلية والإقليمية في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة والبيئة وغيرها من المجالات ذات الصلة.

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