مانع آل مكتوم يبحث التعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم

المصدر: دبي ـ البيان

تفقد الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، مركز راشد لأصحاب الهمم، يرافقه عبد الله السويدي، المدير التنفيذي في شركة نور كابيتال بدبي، والمحامي راشد البشري، حيث كان في استقبالهما مريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، وعدد من مديري ومسؤولي الأقسام في المركز، إلى جانب عدد من الطلبة، الذين استقبلوا الوفد الزائر بالورود، واستعراض لافت، وجاءت زيارة الشيخ مانع والوفد المرافق كلفتة إنسانية لدعم أصحاب الهمم وإبداعاتهم ومواهبهم.

وخلال زيارته، بحث الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم مع مريم عثمان، سبل التعاون مع المركز وإمكانات دعم أصحاب الهمم، إلى جانب التعرف على طبيعة احتياجاتهم، مبدياً في هذا السياق، إعجابه بنوعية الخدمات التي يقدمها المركز لطلبته، وبمستواها العالي، معرباً عن سعادته بمدى اهتمام إدارة المركز بطلبته ونوعية البرامج، التي يعتمدها في تدريسهم وتأهيلهم نفسياً وجسدياً، لمساعدتهم في الانخراط في النسيج المجتمعي.

خدمات

وشملت الجولة فصول وأقسام المركز، واستمع من مريم عثمان لشرح واف حول طبيعة الخدمات التي يقدمها المركز لطلبته ولأصحاب الهمم، كما اطلع أيضاً على برامج الورش التأهيلية والتدريبية، وتعرف على برامجها وطرق العلاج المعتمدة فيها، وتفقد أيضاً مكتبة المركز، التي توفر المعرفة لأصحاب الهمم.

بيئة تعليمية

قال الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم: «لقد تمكن مركز راشد لأصحاب الهمم، من ترسيخ اسمه على الساحة المحلية، وأن يؤسس لبيئة تعليمية وتأهيلية خاصة بأصحاب الهمم، تمتاز بمستواها العالي، وهو ما لمسناه خلال زيارتنا للمركز، واطلاعنا على جملة من البرامج المتطورة التي يعتمدها المركز».

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