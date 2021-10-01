1.5 مليون درهم أنفقتها «بيت الخير» لإسعاد كبار المواطنين

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت جمعية بيت الخير أن مشروعها الخاص بإسعاد كبار المواطنين أنفق حتى نهاية سبتمبر ما يزيد على 1.5 مليون درهم، تضمن أيضاً المساعدات الشهرية والعلاج ودعم الإسكان، وتوفير المستلزمات المنزلية والطبية التي يحتاجونها، وهو يهتم أيضاً بكبار المقيمين، الذين يتقدمون بطلب مساعدات طارئة.

وصرح سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام الجمعية في هذه المناسبة: «شريحة كبار المواطنين إحدى الفئات المهمة التي ترعاها «بيت الخير»، وقد زاد اهتمامنا بها بعد توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة توفير متطلبات العيش الكريم لكبار المواطنين، ضمن السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي أقرها مجلس الوزراء الموقر للارتقاء بجودة حياتهم، حيث أكد سموه «أن كبار المواطنين، هم كبار في الخبرة وكبار في العطاء، وهم الشباب الذين لا ينضب عطاؤهم»، وحثّ أبناء الإمارات على أن ينهلوا من تجاربهم وخبراتهم».

وأضاف المزروعي: «إننا نفخر بأن دولة الإمارات اختارت اسم كبار المواطنين لهذه الفئة المهمة في المجتمع، وهم كبار في أعيننا وفي قلوبنا، حيث بذلوا الغالي والنفيس من العطاء والجهد لرفعة بلدهم دولة الإمارات العربية المتحدة، فجعلهم الله ذخراً وسنداً لنا، لننهل من عطائهم، ونحافظ على كرامتهم، فكرامتهم عز وفخر لنا».

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