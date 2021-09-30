شرطة أبوظبي: تفعيل مراكز «فحص وترخيص السائقين» أيام الجمعة والسبت

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي عن البدء بتفعيل نظام العمل في العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت اعتباراً من غد الأول من أكتوبر كمرحلة تجريبية لمدة 3 أشهر في مدينة أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة.

وأوضح العقيد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بأن تفعيل العمل في العطلة الرسمية يأتي ضمن الجهود المستمرة لإسعاد المتعاملين وتقديم خدمات متميزة تنال رضاهم وثقتهم وفق أفضل معايير الجودة والتميز.

وذكر أنه وفقاً لخطة العمل سيتم التفعيل بالمراكز التالية في أبوظبي: مركز فحص وترخيص السائقين بالمصفح والذي سيقدم خدمات فحص السائقين أيام السبت من الـ 8 صباحاً إلى الـ 2 ظهراً.

وفي مدينة العين في مبنى السلامة «أدنوك» والذي سيقدم خدمات ترخيص السائقين وترخيص المركبات يومي الجمعة والسبت من الـ 2 ظهراً وحتى الـ 8 مساءً، فيما يقدم مركز الخدمة وإسعاد المتعاملين بقسم ترخيص السائقين في مزيد خدمات فحص السائقين أيام السبت من الـ 8 صباحاً ولغاية الـ 2 ظهراً.

وفي مدينة الظفرة إدارة ترخيص السائقين والمركبات «مدينة زايد» تقدم خدمات ترخيص المركبات أيام الجمعة من الـ 2 ظهراً ولغاية الـ 8 مساءً، وخدمات ترخيص المركبات وخدمات ترخيص السائقين وخدمات فحص السائقين أيام السبت من الـ 8 صباحاً ولغاية الـ 1 ظهراً.

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