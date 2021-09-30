محمد بن زايد يستقبل قائد الجيش الباكستاني

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ـ في قصر الشاطئ ــ الفريق أول قمر جاويد باجوا قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وبحث سموه وقائد الجيش الباكستاني - خلال اللقاء - علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون الدفاعية والعسكرية والسبل الكفيلة بتطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما تناول الجانبان تطورات عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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