مستشفى الجليلة يعالج قلوب 150 طفلاً سنوياً

المصدر: (دبي - البيان)

احتفى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، المستشفى الأول والوحيد في الإمارات المتخصص كلياً في طب الأطفال، يوم أمس، بمناسبة اليوم العالمي للقلب.

ويعتبر مركز التميز في طب القلب في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال المركز الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يقدّم مجموعة من العلاجات والإجراءات الطبية والعمليات الجراحية عالية التخصص، والمصممة لعلاج الحالات الصحية المعقدة لدى الأطفال واليافعين. ومن المتوقع أن يسجل المركز زيادة في أعداد الحالات الجراحية القلبية التي يستقبلها سنوياً، من 150 حالة في الوقت الحالي حتى 250 حالة سنوياً خلال السنوات الـ 5 المقبلة. ويعد المركز المنشأة الوحيدة في دبي التي توفر طيفاً واسعاً من الخيارات التشخيصية والعلاجية في مجال طب القلب وجراحة القلب لدى الأطفال تحت سقف واحد. وبجانب ذلك، يمثّل مركز التميز أحد أفضل المراكز المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط، بفضل تجهيزاته المتطورة وفريقه المتميز من الخبراء المتخصصين. ويضم المركز فريقاً من أبرز أخصائيي أمراض القلب لدى الأطفال وجراحة القلب والتخدير القلبي وأطباء العناية المركّزة.

وقال الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي للعمليات لدى مستشفى الجليلة: نحتفي في مستشفى الجليلة ومركز التميز في طب القلب التابع له بمناسبة اليوم العالمي للقلب، وتم تصميم مركز التميز لضمان توفير أفضل مستويات الرعاية للأطفال.

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