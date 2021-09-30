حمدان بن محمد : الشِعر تصوير عن واقع اليوم

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قصيدة له، عبر حسابه الرسمي في «سناب شات»، ثرية بجماليات المعاني ونابضة بالقيم والعبر الحياتية، يحث فيها الجميع على التمسك بحب العمل والكرم والخير والابتعاد عن السمات غير المحمودة. ويقول سموه في قصيدته:

يا بحر انا سبّاح وآغوص وآعوم

واطلق شنب أقدر أشد انتباهه

وجاهتي إنّي ورث إبن مكتوم

واملك من وصوف النباهه نباهه

والاّ الشِعر تصوير عن واقع اليوم

لا تعتقد إنّي كتبته وجاهه

ويا نايمين اصحوا ترى كثرة النوم

بابٍ من ابواب الكسل والبلاهه

كم واحدٍ في الأرض ضايق ومحروم

وعينه على جيب الغني وبشراهه

والناس ترحل بس وجه الله يْدوم

والشح في قلوب المهابيل عاهه

والطيّب بْطيبه مع الناس ملزوم

وبخيل من يبخل عليهم بجاهه

آطيح لعيون الرجاجيل وآقوم

وآقول من باهاك يا قلب باهه

يمكن أحصّل لي من الناس زيزوم

يشد انتباهي قبل اشد انتباهه

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