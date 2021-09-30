حامد بن زايد يطلع على أحدث معروضات الشركات والجهات الوطنية والأجنبية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة ووام

شهدت فعاليات الدورة الـ 18 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، المُقامة حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، إقبالاً جماهيرياً واسعاً مع الالتزام بكل التدابير والإجراءات الاحترازية، للوقاية من وباء «كورونا»، وفق أعلى المعايير العالمية، فيما شهدت فعاليات الحدث العديد من الأنشطة والعروض التراثية والثقافية، التي اجتذبت الكبار والصغار، وزار المعرض خلال يوميه الأول والثاني 28514 زائراً، منهم 12601 زائر في اليوم الأول، و15913 زائراً في اليوم الثاني.

وزار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي فعاليات المعرض، واطلع سموه خلال جولته في عدد من أجنحة الشركات والجهات الوطنية والأجنبية على أحدث معروضاتها من التقنيات والمستلزمات المستخدمة في مجال الصيد والفروسية، إضافة إلى معارض متنوعة لصور ممارسة هذه الرياضات التراثية.

واستمع سموه خلال جولته في أجنحة المعرض إلى المشاركين والعارضين حول أهمية مشاركتهم في هذا الملتقى التراثي والثقافي الدولي، الذي يستقطب آلاف الزوار من المعنيين برياضات الصيد والفروسية في دولة الإمارات، ودول المنطقة والعالم.

وثمن سموه مستوى المشاركات ونوعيتها وجهود القائمين على المعرض وحسن تنظيم المعرض، الذي يشهد تطوراً كبيراً في كل دورة من دوراته.

وأكد أهمية إقامة مثل هذه المعارض وأثرها في الحفاظ على التراث سواء الإماراتي أوالإنساني عامة وتناقله بين الأجيال، وترسيخ ارتباطها ومعرفتها بهذا الموروث.

هواة الصيد

ويجمع الحدث الآلاف من الصقارين وهواة الصيد والفروسية، إضافة للمُشترين وكبار التجار والشخصيات الرسمية من مختلف أنحاء العالم. ويمثل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منصة عرض مهمة للمنتجين الإماراتيين للصقور، للترويج لإنتاجهم من مختلف أنواع الصقور المكاثرة في الأسر، حيث يبلغ عدد المنتجين الإماراتيين للصقور، الهواة، أكثر من 30 منتجاً على مستوى الإمارات، أنتجوا في العام الجاري 1160 صقراً، بزيادة كبيرة عن العام الماضي، الذي بلغ الإنتاج فيه 861 صقراً.

ملتقيات

وتكتظ الدورة الحالية من المعرض بكم كبير من قطع السلاح الجديدة والمتميزة والتراثية النادرة، من بينها قطع تعرض للمرة الأولى محلياً وعالمياً، وتلقى اهتماماً كبيراً من الزوار.

أما جناح شركة بينونة للمعدات العسكرية والصيد فيتميز بأسلحة الرماية خصوصاً بندقية الفهد عيار 22 مل، التي تم تعديلها لتتناسب مع السوق الإماراتي والبطولات المحلية.

ويعرض جناح شركة بلازر بندقية R8 ULTIMATE الجديدة، التي تتميز باستيعاب أعيرة متعددة من الطلقات بداية من 22.3 إلى 416 مل.

ويعرض جناح شركة رماي للأسلحة قطعة حصرية تسمى «بيريتا» ضمن 200 قطعة فقط في العالم إضافة إلى عدد آخر من القطع الحصرية، من بينها بندقية «سوبر بلاك إيجل 3 رماي إيديشن»، والتي تم تصنيعها بطلب خالص من شركة بينيللي.

وعلى هامش المعرض، أطلق مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، متمثلاً بإدارة البطولات، أمس جدول بطولات فزاع التراثية للموسم 2021-2022.

وجاء الإعلان عن إطلاق 15 بطولة وحدثاً ضخماً، تنظمه إدارة البطولات بالمركز، في اليوم الثالث من المشاركة في المعرض. كما يشارك صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة في الدورة الجديدة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

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