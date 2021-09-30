ميثاء آل نهيان: اكتسب مكانة راسخة بفضل متابعة القيادة

المصدر: (‏أبوظبي - وام )

تشارك مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان، للمبادرات المجتمعية والثقافية، في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والذي يقام خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك من خلال جناح خاص، انطلاقاً من حرص المؤسسة وجهودها المجتمعية الداعمة للأحداث والفعاليات الوطنية.

‏وأكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، يعد من أهم الفعاليات الوطنية البارزة المتخصصة في الصيد والفروسية، والذي اكتسب مكانة راسخة، بفضل المتابعة الحثيثة للقيادة الرشيدة وحرصها على إنجاح المعرض وتوفير كافة المقومات اللازمة لاستمراريته، وبوجود الرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات.

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