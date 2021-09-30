مكتوم بن محمد: الإمارات وطن نفخر بأننا منه ونسعد بخدمته

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن خدمة الوطن، أسمى غاية للإنسان، والإمارات وطن نفخر بأننا منه، ونسعد بخدمته، ونخلص له البذل، وسنبقى لترابه أوفياء ما حيينا.

ودوّن سموه عبر «تويتر»، أمس: «تشرفت اليوم، بأداء اليمين الدستورية، أمام أصحاب السمو الشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد، والمعاهدة بالإخلاص لهذا الوطن ورئيسه، والحفاظ على أمنه وسلامته. خدمة الوطن أسمى غاية للإنسان. والإمارات، وطن نفخر بأننا منه، ونسعد بخدمته، ونخلص له البذل، وسنبقى لترابه أوفياء ما حيينا».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز