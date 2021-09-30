«إسعاف دبي» تتسلم 10 سيارات مطورة

المصدر: دبي - البيان

تسلمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف 10 سيارات إسعاف مطورة و4 مستجيبات حديثة ومزودة بكافة الأجهزة والمعدات الإسعافية، من رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، وهي الدفعة الثانية التي تتسلمها المؤسسة من الحبتور، بعد الأولى التي كان قد قدمها لمؤسسة الإسعاف للمساهمة في جهودها المبذولة في التصدي لجائحة كورونا في أكتوبر من العام الماضي، وذلك ضمن 50 سيارة أعلن الحبتور عن تقديمها على 3 دفعات متتالية، ومن المتوقع تسليم آخرها مطلع العام المقبل 2022.

جاء ذلك بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وعوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. وقال خلف الحبتور: أؤمن بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع والتكاتف مع القطاع الحكومي لخدمة الوطن والمواطن، وتساهم مثل هذه المبادرات في مساعدة السلطات الصحية القيام بمهامها على أكمل وجه.

وأضاف: تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة كل يوم أنها على قدر التحدي، مع تراجع حالات الإصابة بفضل الإجراءات التي اتخذتها منذ بداية الجائحة.

وبهذه المناسبة أكد عوض صغير الكتبي، أهمية وقيمة الإسهامات والمبادرات المجتمعية، ودورها في تعزيز الأهداف التنموية بشكل عام، والأهداف المتعلقة بالقطاع الصحي على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن مجتمع الإمارات يزخر بمؤسسات ورجال أعمال لهم الدور الكبير في دعم أعمال التحديث والتطوير التي يشهدها القطاع الصحي في دبي. وقال الكتبي: إن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تقدر مثل هذه الأدوار والمساهمات، وتخص بالذكر مبادرة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، وحرصه على الوقوف جنباً إلى جنب مع القطاع الصحي ومع المؤسسة في هذه الأزمة العالمية التي أحدثها فيروس كورونا.

كفاءة

وبدوره قال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: حقيقة نحن في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نسعى لتطوير خدماتنا بما يظهر كفاءة منظومة الصحة والأمن والسلامة التي تتناسب مع السمعة العالمية لدبي، على أنها أكثر مدن العالم أماناً ولهذا فإننا نستثمر شراكاتنا مع جميع القطاعات لخدمة المجتمع، ونحرص على الابتكار سواءً في الخدمات أو أساليب تأهيلنا لكوادرنا البشرية لهذا نحرص على تجهيز أسطولنا الإسعافي بأحدث الأجهزة وأكثرها تطوراً وراحة على مستوى العالم.

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