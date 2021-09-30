216 خريجاً ضمن الدفعة الثانية لـ«جيل أبوظبي القادم»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت أكاديمية أبوظبي الحكومية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب حفل تخريج افتراضي، للدفعة الثانية من خريجي برنامج «جيل أبوظبي القادم».

وشهد الحفل تخريج 216 مشاركاً من البرنامج، الذي أطلقته الأكاديمية بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، ومنصة التعليم الإلكترونية العالمية يوداسيتي، كجزء من مشروع «منصة المهارات الشبابية»، المتخصص بصقل المهارات التقنية للشباب، وتعزيز قدراتهم لقيادة المستقبل.

مهارات

وركز البرنامج على استهداف الشباب من مواطني الدولة والمقيمين في أبوظبي ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، وذلك ضمن مبادرة «شهادات النانو المهنية» التابعة للبرنامج، حيث حصل 62 منهم على الاعتماد في مجال التسويق الرقمي، فيما حاز 108 مشاركين على الاعتماد في مجال تحليل الأعمال، و44 مشاركاً في مجال برمجة الذكاء الاصطناعي باستخدام بايثون، وحصل اثنان على الاعتماد في تطوير المواقع والتطبيقات.

وقال محمد غياث محمد القائم بأعمال المدير العام لأكاديمية أبوظبي الحكومية: يسرنا أن نشهد تخريج هذه الدفعة، التي يتمتع المشاركون فيها بأعلى مستويات المثابرة والالتزام والعمل الجاد خلال الأشهر الماضية، حيث إننا فخورون بنجاحهم باجتياز البرنامج، وبما حققوه من تقدم خلال فترة التحاقهم به، متمنين لهم التوفيق والنجاح في مستقبلهم المهني.

جهود

وقالت سمية عبدالعزيز الحوسني، عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية: نفخر بتخريج الدفعة الثانية من برنامج «جيل أبوظبي القادم»، ونهنئهم على مثابرتهم وسعيهم المستمر للتعلم واستثمار الفرص المتاحة لصقل مهاراتهم وتنميتها في هذا المجال، الذي بات يعد من المجالات المهمة في الدولة.

تقنية

يسعى برنامج «جيل أبوظبي القادم» إلى تطوير المهارات التقنية والرقمية للشباب المواطن والمقيم في إمارة أبوظبي والراغبين في تحقيق التقدم ضمن المجال ذاته، ومن يتطلعون لاستكشاف مجالات واهتمامات أخرى، وتعزيز مفهوم استمرارية التعلّم لديهم، للتأقلم مع التغيرات المستمرة في مستقبل سوق العمل، ومواكبة آخر المستجدات، بما يضمن التميز في أدائهم الوظيفي.

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