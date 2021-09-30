بحث العلاقات بين «الوطني الاتحادي» ومجلس النواب التشيكي

المصدر: دبي - البيان

التقى أعضاء من مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة سارة فلكناز رئيسة المجموعة، أمس، بمقر المجلس في أبوظبي مارتن تلابا نائب وزير الخارجية والتعاون الاقتصادي والتنموي للدول غير الأوروبية بجمهورية التشيك.

حضر اللقاء أعضاء المجموعة كل من: ميرة السويدي نائب رئيس المجموعة، الدكتورة حواء المنصوري، ومروان المهيري.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب التشيكي، وأهمية دور لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية التشيكية في الدفع بعلاقات التعاون بين الجانبين إلى آفاق أرحب.

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