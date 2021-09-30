20 مليون جرعة من لقاح «كورونا» قدمت في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 54675 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها 20,018,034 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 202.40 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس .

وأعلنت الوزارة عن إجراء 311669 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 270 حالة إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 735,727 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,095 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 350 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 728,195 حالة.

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