محمد الشرقي يطلع على مبادرات أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أهمية تأهيل شرائح المجتمع في الإمارات وتدريبهم على جميع أنواع الفنون البصرية والموسيقية وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتعزيز دورهم في المشهد الفني والثقافي المزدهر في الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وكان في استقباله علي عبيد الحفيتي مدير عام الأكاديمية.

برامج

وقال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، إن تكثيف البرامج الفنية في الأكاديمية واستقطاب المواهب الواعدة في إمارة الفجيرة خطوة متقدمة على صعيد دعم الفنون كافة.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة على التقارير والمبادرات الفنية التي تنفذها الأكاديمية، وأبرز الخطط المستقبلية، والتي سيتخللها إطلاق العديد من الورش التي تضم الفنون البصرية والموسيقية.

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