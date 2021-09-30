الشيخة جواهر تشيد بجهود ومبادرات «مرشدات الإمارات»

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة جمعية مرشدات الإمارات أن الحركة الإرشادية تركت أثراً بارزاً لدى الأجيال، التي حملت مسؤولية تقديم الدعم للفتيات وتخريج طاقات تحمل قيماً نبيلة وخبرات حياتية مهمة، ولم يكن لهذا الغرس أن يثمر لولا جهود الكفاءات، التي تقود المبادرات والبرامج التي تعزز رسالة الحركة الإرشادية في المجتمع بخلق جيل قيادي ومسؤول.

جاء ذلك بمناسبة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية مرشدات الإمارات، حيث استقبلت سمو قرينة حاكم الشارقة بقصر البديع العامر، وبحضور معالي حصة عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، عضوات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة المنتهية أعماله هذا العام. كما هنأت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في كلمتها أعضاء المجلس الجديد، بمناسبة انتخابه لقيادة العمل في الجمعية للفترة من 2021-2025.

ومن جهتها، قالت معالي حصة بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع: إن لقاء سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي كان له الأثر في رفع همة الأعضاء المنتخبين لمجلس إدارة جمعية مرشدات الإمارات، لتبنّي مهمة تطوير وتعزيز دور الحركة الإرشادية لدى فتيات المجتمع الإماراتي، فالاستماع إلى فكر سموها وتطلعاتها واهتمامها المستمر بالارتقاء بالمجتمع، وبالتحديد الأجيال الشابة، يرفع من مسؤولية الجمعية في تحقيق الأهداف على أكمل وجه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز