عمار النعيمي يبحث التعاون مع سفيري كوستاريكا وإندونيسيا

المصدر: عجمان - وام

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، أمس، فرانسيسكو شاكون إيرنانديس سفير كوستاريكا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سموه بالسفير.. متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة.

وبحث سموه والسفير الكوستاريكي - خلال اللقاء - علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها وتوطيدها.

إندونيسيا

كما استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أمس، حسين بجيس سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه يرافقه بودهي برايهانتورو القنصل العام الإندونيسي في دبي. ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير الإندونيسي.. متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله كسفير لبلاده في دولة الإمارات.

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