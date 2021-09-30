خدمات لتسهيل استرداد ضريبة بناء مساكن المواطنين الجديدة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب خدمات للمواطنين لتسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم المشيّدة حديثاً، ومساندتهم لتنفيذ إجراءات الاسترداد بسلاسة ودقة.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تهدف إلى تنويع وسائل وخيارات ومصادر المعلومات أمام المواطنين وتقديم الدعم لهم لتسهيل إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة من خلال منصة «الخدمات الضريبية الإلكترونية» عبر الموقع الإلكتروني للهيئة التي تتميز بسهولة وسرعة تنفيذ الإجراءات.

وأشارت إلى أن المبادرة الجديدة تتضمن 4 قنوات توعية بأساليب متنوعة لضمان الوصول للمواطنين والتواصل المباشر معهم للرد على تساؤلاتهم، وتلقي ملاحظاتهم لتلبية تطلعاتهم للارتقاء المستمر بخدمات الهيئة عموماً، وبصفةٍ خاصة خدمة رد الضريبة عن بناء المساكن المشيّدة حديثة.

ودعت للاستفادة من المبادرة التي تشتمل على خدمة «المجلس الافتراضي» المتمثلة في لقاء تفاعلي تنظمه الهيئة أسبوعياً - عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد - يجمع بين المواطنات والمواطنين المعنيين، وممثلين عن جهات الإسكان في الدولة، ومقاولي بناء ومهندسين وخبراء، كما تتضمن خدمة «المُساعد الشخصي» التي تتيح للمواطن فرصة حجز موعد للتواصل الشخصي المباشر مع موظف الهيئة المختص بإجراءات رد ضريبة المساكن للإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بطلب الاسترداد الخاص بالمواطن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز