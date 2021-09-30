«بوابتك القانونية» مبادرة ترتقي بوعي المرأة

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أطلق مركز الاستشارات والتدريب التابع لجمعية النهضة النسائية بدبي مبادرة «بوابتك القانونية» بهدف نشر مفهوم الوعي القانوني ومساعدة النساء على معرفة حقوقهن وواجباتهن وتنمية مهاراتهن وقدراتهن على حل المشكلات ومواجهة الظروف الحياتية، والارتقاء بوعي المرأة من خلال تثقيفها من الناحية القانونية، لا سيما في مواد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الذي يكفل حقوقها كاملة ووفق الشريعة الإسلامية، وذلك في إطار رؤية الجمعية والمتمثلة في «أسرة متلاحمة في إطار الحداثة والأصالة».

قضايا أسرية

وأفادت عفراء الحاي مديرة مركز الاستشارات والتدريب بالجمعية لـ«البيان»، بأن المبادرة التي تستهدف المرأة بشكل خاص، تسعى إلى الحد من الوقوع في المخالفات القانونية نتيجة عدم إلمام معظم شرائح المجتمع بها ولا سيما ربات البيوت، حيث تركز المبادرة على القضايا الأسرية، باعتبار الأسرة نواة المجتمع والمرأة بانية جيل المستقبل.

دور أساسي

وأضافت أن المبادرة تأتي لإبراز دور المؤسسات القانونية المجتمعية في نشر الوعي والثقافة القانونية للمرأة في المرتبة الأولى لا سيما في ضوء التعديلات الصادرة أخيراً على بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

وأشارت الحاي إلى أن دور المرأة في أي مجتمع أساسي في نمو المجتمعات ونهضتها، فهي التي تضع الجزء الأكبر من اللبنات الأساسية في المجتمع، لكونها المربية الأولى للأجيال، كما أصبحت تملك زمام العديد من المناصب والمواقع المهمة وتقوم بالعديد من الأدوار إضافة لدورها الأساسي كزوجة وأم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز