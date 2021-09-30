«الإمارات للدراسات» يخرج متدربي «الباحث الاستراتيجي»

المصدر: (أبوظبي - وام)

نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس، حفل تخريج الفوج الأول من برنامج «الباحث الاستراتيجي - المرحلة التأسيسية»، الذي بلغ عدد منتسبيه 31 خريجاً.

حضر معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعبيد راشد الحصان الشامسي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والعميد الركن طارق الزعابي، نائب قائد كلية الدفاع الوطني، والدكتور خالد سالم اليبهوني الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وعبد الرحيم البطيح النعيمي، مدير عام أبوظبي للإعلام بالإنابة، وجمعة عتيق الرميثي، مدير مكتب البعثات الدراسية.

ويهدف برنامج «الباحث الاستراتيجي - المرحلة التأسيسية» إلى توسيع المجال المعرفي لدى المتدربين بحسب اختصاصاتهم، وبناء وتطوير مهارات القراءة النقدية، والبحث العلمي، والقدرات والمهارات اللغوية اللازمة، وصولاً إلى إعداد كوادر وطنية قادرة على التفكير والتحليل الاستراتيجي، واستشراف المستقبل، وتقديم منتجات بحثية مختلفة تدعم عملية صنع القرار بالدولة.

وأكَّد معالي نسيبة أن البرنامج يندرج ضمن جهوده الجبارة لتعزيز البحث العلمي.

وقال الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: إن البرنامج خطوة أولى ضمن سلسلة برامج تأهيلية، يسعى فيها المركز إلى جعل الإمارات زاخرة بنخبة من الباحثين والخبراء الاستراتيجيين، الذين يُسهمون في بنائها وتطورها.

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