حمدان بن زايد: دور رائد لـ«بيئة أبوظبي» في المحافظة على التنوّع البيولوجي

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة في الحفاظ على الإرث البيئي للمغفور له، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وقال سموه إن أنشطة الهيئة وبرامجها، تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس الفخري للهيئة، الأمر الذي مكنها من الاستمرار في القيام بدورها في حماية البيئة، والمحافظة على تنوعها البيولوجي في إمارة أبوظبي.

حضور

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه، أمس، في قصر النخيل بأبوظبي، اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، بحضور الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وفلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات، واللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، والدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي عضو مجلس إدارة الهيئة، وأحمد صقر السويدي الرئيس التنفيذي لأدنوك البحرية.

كما حضر الاجتماع، أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتور جابر الجابري نائب الأمين العام بالهيئة.

واستعرض الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وأهم إنجازات الهيئة منذ بداية العام الجاري، والتي جاءت مواكبة لرؤية حكومة أبوظبي، وساهمت في تعزيز دور الهيئة وريادتها في حماية البيئة ومواردها الطبيعية، وتمكينها من المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الطموحة، وتنفيذ واستراتيجياتها بنجاح.

إشادة

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بجهود الهيئة المتميزة، مشيراً سموه إلى أنه، وبالرغم من تفشي جائحة «كورونا» عالمياً، إلا أنها نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال حماية البيئة، وتعزيز جودة الهواء والمياه الجوفية والمياه البحرية والتربة، بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البرية والبحرية في أبوظبي، وجهودها كذلك في مجال العلوم والتوعية البيئية والإنقاذ البيئي، والسياسات والتشريعات البيئية.

وأبدى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، تفاؤله بتحسن حالة المخزون السمكي في إمارة أبوظبي، نتيجة للجهود المبذولة، والتي تم اتخاذها خلال الأعوام السابقة، وحث على أهمية الاستمرار في هذه الجهود، ومتابعة السياسات والتشريعات التي تم اعتمادها لحماية البيئة وتنوعها البيولوجي، وضمان استدامتها.

كما أكد سموه أهمية الحفاظ على الثروة السمكية، معرباً عن أمله في أن يشهد المخزون السمكي خلال الأعوام المقبلة، المزيد من التحسن، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، عدم الإضرار بمهنة الصيد والصيادين.

أولويات

أثنى معالي محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي، على الإنجازات التي حققتها الهيئة، والتي تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للهيئة، وتم تحقيقها بناءً على الجهود المتواصلة، والتي تمتد لأكثر من 25 عاماً.

وأبدى البواردي تفاؤله بتحقيق المزيد من الإنجازات، في ظل استراتيجية الهيئة 2021-2025، والتي بدأت بتنفيذها خلال هذا العام.

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