«حمدان الذكية» و«البيان» تبحثان التعاون في البحث العلمي والتدريب

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

بحثت جامعة حمدان بن محمد الذكية وصحيفة «البيان» آفاق التعاون وتبادل الخبرات، والعمل على وضع استراتيجيات مشتركة للارتقاء بالبحث العلمي، والمساهمة في تدريب وتطوير مهارات الكوادر الإعلامية في مجالات التكنولوجيا والجودة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الجامعة برئاسة الدكتور منصور العور رئيس الجامعة مقرّ الصحيفة صباح اليوم ، حيث كان في استقباله منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لـ «البيان» وأحمد الحوري مدير تحرير الشؤون الرياضية في الصحيفة.

وتم خلال اللقاء بحث تنظيم سلسلة ندوات وورش عمل بالإضافة إلى تدريب وتطوير مهارات الكوادر الإعلامية في الصحيفة في مجالات التكنولوجيا والجودة.

وأشارت منى بوسمرة إلى حرص «البيان» على تعزيز العلاقات مع الجامعات الحكومية، والإضاءة على إنجازاتها الأكاديمية، لا سيما جامعة حمدان الذكية التي أخذت على عاتقها نشر ثقافة الجودة والبحث العلمي من خلال التعليم الذكي، وقالت: «نعتز بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية التي تتلاقى مع «البيان» في تبنّي ثقافة الجودة والتميز، ويبرز ذلك جلياً في تخصصاتها الأكاديمية في إدارة الأعمال والجودة، والتعليم، والرعاية الصحية والبيئة».

وأضافت: «نحرص في «البيان» على التعاون مع المؤسسات الأكاديمية للارتقاء بمواهب الكفاءات الوطنية الشابة ونشر الرسالة الإعلامية الإيجابية التي ترفد المجتمع بكوادر واعية قادرة على مواكبة التقدم التكنولوجي ومتسلحة في الوقت ذاته برؤية واضحة على جميع المستويات».

بدوره، أكد الدكتور منصور العور حرص الجامعة واهتمامها ببناء علاقات شراكة مع المؤسسات الإعلامية وتنفيذ نشاطات وبرامج مشتركة واستثمار الخبرات بين كوادر الجانبين.

وأشار العور إلى أهمية البحث العلمي والدور الذي تقوم فيه «حمدان الذكية» في هذا الخصوص، مؤكداً أن لدى الجامعة مجموعة واسعة من الأبحاث التي يمكن تطويرها والارتقاء بنتائجها من خلال التعاون مع «البيان».

وأضاف: «لا شك أنه يمكننا الاستفادة من حضور «البيان» في المشهد الإعلامي للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع والوقوف على احتياجاته بما يخدم الهدف الأساسي للأبحاث التي تقوم بها الجامعة».

وقال العور: إن «البيان» أحدثت من خلال صفحاتها المتخصصة، طفرة على صعيد العمل الصحافي ومدى تأثيره في المجتمع خلال الفترة الماضية، وحرصت على عكس صورة الواقع مع التغيير والتطوير المستمرين من خلال طرح مختلف القضايا ذات الصلة بالمجتمع.

وأشاد العور بالعملية التطويرية المستمرة التي تشهدها «البيان»، مؤكداً أنها تعتبر علامة فارقة في العمل الإعلامي من حيث مواكبتها للتطور السريع الذي يشهده العالم في مجال النشر الورقي والإلكتروني، وتبني الخيارات الرقمية وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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