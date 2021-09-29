محمد بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" في دورته الـ18 التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وتستمر حتى الثالث من شهر أكتوبر المقبل.

وتجول سموه - يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - في الأجنحة المختلفة للمعرض الذي ينظمه نادي صقاري الإمارات، وتعرف على أحدث المنتجات والتقنيات المعروضة في مجال الصيد والفروسية من مختلف دول العالم.

واستمع سموه من المشاركين والقائمين على المعرض إلى التطور الذي شهده على مدى الأعوام الماضية والأنشطة والفعاليات المتنوعة التي يقدمها.

وأكد سموه أهمية مواصلة الارتقاء بالمعرض بحيث يصبح ملتقى بارزاً في مجال تعزيز الوعي بالتراث والحفاظ عليه وإبقائه حياً في الوجدان الشعبي خاصة لدى الشباب، معرباً عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها منظمو المعرض.

كما أكد سموه أن التراث بجوانبه المادية والمعنوية يعد ركناً أساسياً من أركان الهوية الوطنية الإماراتية وأحد عناصر قوة المجتمع وتحصينه.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال حديثه مع العارضين إلى جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في الحفاظ على تراث دولة الإمارات المادي والمعنوي وثقافتها العريقة بجانب اهتمامه الكبير ومبادراته لصون الموروث الإنساني العالمي والحفاظ عليه.

كما رافق سموه خلال الجولة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز