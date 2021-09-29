البيان تطلق خدمة مجانية جديدة عبر تويتر

مع انطلاقة الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، تطلق البيان لقرائها خدمة مجانية جديدة، لمتابعة كافة أحداث المعرض العالمي، تتمثل في نشرة بريدية عبر تويتر تطل على القارئ كل صباح بأهم وأحدث والأخبار.

كل ما عليكم فعله هو الاشتراك بخطوات سهلة وبسيطة لتصلكم الأخبار كل يوم.

يمكنكم الاشتراك بطريقتين:

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