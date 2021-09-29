شرطة أبوظبي تُكرم أطفالاً عبّروا عن تقديرهم لدورها في توعية المجتمع

المصدر: أبوظبي- البيان

كرمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مجموعة من الأطفال أعربوا عن تقديرهم وشكرهم لجهودها، بالتعاون مع الشركاء في توعية المجتمع خلال جائحة «كورونا»، وذلك من خلال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عبّروا فيه عن مشاعرهم برسائل عفوية، تضمنت عبارات الثناء والتقدير.

وقدم مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية بقطاع الموارد البشرية، وبمشاركة دورية السعادة بمديرية المرور والدوريات هدايا وتذاكر دخول مجانية لعالم «وارنر برذرز» للأطفال، تكريماً لهم، مشيداً بجهود أهاليهم في تحفيزهم على تنفيذ هذه المبادرة الحضارية.

وشارك الأطفال بتقديم رسالة من القلب بمواقع التواصل الاجتماعي عبّرت عن مشاعر الامتنان لشرطة أبوظبي بكلمات، تقديراً لجهودها في تأمين السلامة والأمان واهتمامها بالتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وثمنت شرطة أبوظبي مشاعر الأطفال، مؤكدة واجبها الوطني في النقاط الأمنية ومختلف المواقع، وحثت على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواصلة التعافي من الجائحة، كما دعت أفراد المجتمع إلى مواصلة التعاون مع الجهات المختصة ومؤازرة الجهود المبذولة لتعزيز أمن وسلامة الجميع.

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